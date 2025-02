Como-Napoli: i precedenti

Cronaca 19 Febbraio 2025 Fonte: Il Mio Napoli



Le due squadre si sono sfidate sette volte, ma solo una in Serie A, il 4 ottobre 2024, con vittoria degli azzurri





Cronaca19 Febbraio 2025Il Mio NapoliLe due squadre si sono sfidate sette volte, ma solo una in Serie A, il 4 ottobre 2024, con vittoria degli azzurri Como-Napoli, sfida valevole per la 26 giornata di Serie A, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, si prospetta fondamentale per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono tentare di tenersi quanto pi distanti possibile dalla zona retrocessione, che al momento a soli cinque punti, mentre i partenopei, ancora primi in classifica ma con un vantaggio sottilissimo rispetto all'Inter (2 pt), vogliono tenere una distanza di sicurezza in vista dello scontro diretto della 27 giornata.



Como e Napoli si sono sfidate sette volte, ma solo una in Serie A, il 4 ottobre 2024, con vittoria degli azzurri. Il bilancio complessivo tra Serie B e Coppa Italia equilibrato: tre successi per parte e un pareggio. La squadra lombarda, tra l'altro, nelle tre sfide precedenti all'ultimo confronto, aveva ottenuto tre successi di fila, dei quali due allo stadio Maradona. Numeri alla mano, si prospetta un match equilibrato e imprevedibile