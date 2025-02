De Laurentiis, chiesto rinvio a giudizio

Cronaca 19 Febbraio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



La Procura di Roma vuole processarlo per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021





Cronaca19 Febbraio 2025Corriere dello SportLa Procura di Roma vuole processarlo per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 Brutta notizia per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.



I pm di Roma chiedono il processo per De Laurentiis e il Napoli

Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e nell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.



I legali di De Laurentiis e del Napoli: "Estranei alle contestazioni"

Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che assistono il presidente Aurelio De Laurentiis e il club azzurro, dichiarano che "i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021". Per i legali "appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti della S.S.C. Napoli considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani. Siamo estremamente convinti che il procedimento si concluderà positivamente".



"Archiviazione per De Laurentiis e Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, uno degli avvocati del club, Lorenzo Contrada ha ulteriormente chiarito la situazione: "Il Napoli e De Laurentiis non rischiano nulla, andremo verso l'archiviazione. La posizione della Procura di Roma verrà risolta da noi legali, anche se siamo sorpresi, perché a fronte delle archiviazioni della Giustizia Sportiva e della Procura di Napoli, avevamo già chiarito come le irregolarità contestate afferissero a questioni meramente tecniche e che in alcun modo, riguardando parti terze, fossero riconducibili agli organi apicali e dunque al club. Il presidente De Laurentiis è sereno in tal senso, dimostreremo in ogni caso il suo mancato coinvolgimento in qualsivoglia responsabilità".



Brutta notizia per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.I pm di Roma chiedono il processo per De Laurentiis e il NapoliOltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e nell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.I legali di De Laurentiis e del Napoli: "Estranei alle contestazioni"Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che assistono il presidente Aurelio De Laurentiis e il club azzurro, dichiarano che "i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021". Per i legali "appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti della S.S.C. Napoli considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani. Siamo estremamente convinti che il procedimento si concluderà positivamente"."Archiviazione per De Laurentiis e Napoli"Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, uno degli avvocati del club, Lorenzo Contrada ha ulteriormente chiarito la situazione: "Il Napoli e De Laurentiis non rischiano nulla, andremo verso l'archiviazione. La posizione della Procura di Roma verrà risolta da noi legali, anche se siamo sorpresi, perché a fronte delle archiviazioni della Giustizia Sportiva e della Procura di Napoli, avevamo già chiarito come le irregolarità contestate afferissero a questioni meramente tecniche e che in alcun modo, riguardando parti terze, fossero riconducibili agli organi apicali e dunque al club. Il presidente De Laurentiis è sereno in tal senso, dimostreremo in ogni caso il suo mancato coinvolgimento in qualsivoglia responsabilità".