Interviste19 Febbraio 2025Corriere dello Sport"Cercheranno di fare la loro partita, non aspetteranno bassi. Questo è il loro punto di forza" Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di CRC Radio in vista del match contro il Como, in programma domenica alle 12:30 al Sinigaglia: "È una squadra forte, preparata e ben allenata. Loro cercheranno di fare la loro partita, non aspetteranno bassi. Questo è il loro punto di forza. Al tempo stesso, però, potranno concedere probabilmente qualche spazio in più rispetto a chi si abbassa di più in difesa". L'attaccante italiano del Napoli ha anche parlato dell'intesa con Lukaku: "Abbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme ed esaltarci l'uno con l'altro".



