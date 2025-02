Voci dal Forum: Il Napoli è vivo

Prima di questa partita con la Lazio, avrei firmato per il pareggio, e pareggio è stato. Va bene così! Il Napoli, nonostante le tante e pesanti assenze, è vivo e, come minimo, terrà questo campionato, vivo fino alla fine. Sarebbe già morto e sepolto questo campionato, se non ci fosse stato il Napoli. L'Italia calcistica dovrebbe solo ringraziare Conte e i suoi ragazzi. Alla fine della gara, in molti erano stremati, specialmente il buon Mazzocchi, che ha sofferto solo in avvio, ma in panchina c'era poco o nulla. Infine, all'86°, ha fatto il suo ingresso in campo, debuttando nel campionato italiano Rafa Marin, sostituendo lo stanchissimo e napoletanissimo Mazzocchi. Dico io: -Sovrano, ma non hai qualche rammarico nel vedere com'è ridotta la panchina e la grande occasione a portata di mano? Era davvero necessario non intervenire sul mercato per mettere a posto i conti? Vedi che quella conferenza con il sottomesso Manna, che si è immolato alla sola tua causa, l'hanno bevuta solo gli allocchi.- A questo punto, spero che se il sogno diventa realtà, non venga il tutto rovinato, come due anni fa, dal sovrano dei quaquaraquà. Questa volta, per favore, assolutamente no! Questo lascia capire che, dopo la partita odierna che era quella che più temevo, anch'io credo fermamente allo scudetto e, a tal punto, che assolutamente non m'interessa quello che farà domani l'Inter contro la Juve. I conti con l'Inter, in un modo o nell'altro, si chiuderanno il 2 marzo.

La partita. Considerate le assenze, Conte cambia modulo e opta per il 3-5-2.Buongiorno si aggiunge ai centrali, i due quinti Mazzocchi e il Capitano, in attacco Raspa affianca Lukaku. Si parte e al sesto la Lazio è già in vantaggio. Rrahmani sbaglia clamorosamente un facile rinvio, regalando la palla a Isaksen, che a rapide falcate si invola verso la porta, mentre Meret retrocede. A un certo punto, lascia partire un missile terra-aria, che si deposita in rete, piegando le dita della mano di richiamo di Meret. Sarebbe bastato un altro passo all'indietro del pur bravo portiere, e non sarebbe successo nulla. Il destino ha voluto così! Al 12° Raspa, dopo un magnifico scambio con Lukaku, pareggia per il Napoli. Al 64° il tiro di Raspa in area, servito da Napolitano, viene deviato da Gila. La palla sembra quella di un flipper, impazzita. Marusic, incredulo, la deposita nella sua rete. Il Napoli è in vantaggio! Il Napoli da questo momento appare più stanco della Lazio. All'87° i biancocelesti pareggiano con Dia, che si inventa un tiro dove Meret non può arrivare. Isaksen e Dia che contro il Napoli raggiungono il massimo delle loro possibilità, ora, potete giurarci, dormiranno fino alla fine del campionato. Il risultato di 2-2 sarà quello finale. Con Buongiorno è un'altra cosa. Sarà al meglio con l'Inter e speriamo lo sia anche Olivera. Io dico che con loro due al meglio sarà durissima per l'Inter. Neres non lo ritengo decisivo, anzi per me è stato un acquisto incauto e lo dimostra la sua carriera.

Prima dell'Inter, c'è un'altra gatta brutta da pelare, il Como. Occhio, concentrazione, furore agonistico e tanta cazzimma per questa partita. Andiamo, ragazzi! Jamme bell', guagliu'!