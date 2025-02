Raspadori: "Il gol dedicato alla mia bimba"

Interviste15 Febbraio 2025CalcioNapoli24"C'era tanta voglia di fare bene stasera, perché quando si ha poco spazio le occasioni valgono doppio" Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Lazio-Napoli 2-2: “Per le mie caratteristiche e il mio modo di stare in campo riesco a esprimermi nel modo migliore in questo modulo, abbiamo cambiato questa settimana e siamo consapevoli di aver fatto un'ottima partita. Si vuole sempre vincere, ma questo risultato non deve essere visto solo in maniera negativa".



Cosa hai provato dopo il gol? C'era tanta emozione e voglia di fare bene stasera, com'è normale che sia perché quando si ha poco spazio le occasioni valgono doppio. Il cuore dopo il gol era per la mia bimba, il gol era dedicato a lei. Io cerco di impegnarmi per farmi trovare pronto.



Quanto rode se domani l'Inter passa in testa? Tutto ciò che abbiamo raccolto è arrivato perchè pensiamo a noi, al lavoro che facciamo in settimana. Normale che poi si guardia anche chi è dietro in classifica, ma fino ad ora ha pagato la mentalità di lavorare, dobbiamo continuare con questa filosofia perchè sta portando i risultati”.



