Il Napoli non sa più vincere

Cronaca 15 Febbraio 2025 Fonte: Il Mattino



La squadra di Conte non va oltre il 2-2 all'Olimpico contro la Lazio nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A





Cronaca15 Febbraio 2025Il MattinoLa squadra di Conte non va oltre il 2-2 all'Olimpico contro la Lazio nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A Poteva essere un dieci e lode. E invece arriva il terzo pareggio di fila. Il Napoli si fa riprendere nel finale dalla Lazio all'Olimpico, inanellando il sdecimo risultato utile di fila che per come è maturato sa di beffa. Ancora una volta è Dia che si rivela una bestia nera per gli azzurri. La Lazio passa con Isaksen, ma la capolista ha il merito di ribaltarla con Raspadori e con uin'utorete di Marusic prima della diccia freda ad una manciaata di minuti dal 90esimo. La Lazio domina il possesso in avvio con un'attenta costruzione dal basso, che ha il risultato di portare in vantaggio i padroni di casa.



Passano infatti sei giri d'orologio per sbloccare il punteggio nella fredda serata dell'Olimpico. Isaksen trova l'eurogol di giornata, complice l'erroraccio di Rrahmani in respinta di testa. Di fatto, l'azzurro consegna il pallone al centrocampo biancoceleste, il danese è lesto in progressione e dalla trequarti imbuca direttamente sotto la traversa. Servono pochi minuti agli uomini di Conte per ristabilire la parità: al 13' Raspadori dialoga in un fulmineo uno-due con Lukaku al limite dell'area, manda in bambola sia Guendouzi che Marusic e imbuca tra le caviglie di Provedel. A metà primo tempo, Baroni subisce la defezione di Castellanos (dentro Noslin).



Il primo giallo viene sventolato dal direttore di gara Massa agli indirizzi di Anguissa che prima si fa strappare il pallone da Zaccagni e poi lo atterra annullando una pericolosa transizione laziale. Pericolosissima la Lazio al 38': Pedro si smaterializza tra Anguissa e Lobotka, sugli sviluppi dell'azione guidata dall'ex blaugrana è Rovella a tentare la conclusione da posizione centrale dopo una ribattuta, Meret si allunga la devia in angolo.



Nella ripresa è un altro Napoli che si prende dei rischi ma ha il merito di crederci. Al 6' Lukaku si ingolosisce dopo un suggerimento di Raspadori, il suo destro dal limite è recapitato da Provedel, che respinge con entrambi i pugni. Un'occasione per parte, perché poco dopo è Isaksen ad andare alla conclusione per i capitolini dopo una sgroppata di Tavares sulla sinistra, ma al momento del tiro il danese non chiude abbastanza il sinistro.



Quando scoccano i 19 minuti della ripresa è il Napoli in vantaggio, complice l'autogol di Marusic. Sulla catena di destra triangolano Anguissa, Raspadori e Politano, il numero 81 azzurro calcia su Gila steso a terra, poi un rimpallo non favorisce Marusic che insacca nella propria porta. Mancano tre minuti al termine del tempo regolamentare quando Boulaye Dia trova il 2-2 per i biancocelesti: Zaccagni difende palla, nota il movimento a rientrare del senegalese, che di sinistro insacca. Il Napoli sale a quota 56 a più due dall'Inter che domani sarà di scena sul campo della Juventus...



Poteva essere un dieci e lode. E invece arriva il terzo pareggio di fila. Il Napoli si fa riprendere nel finale dalla Lazio all'Olimpico, inanellando il sdecimo risultato utile di fila che per come è maturato sa di beffa. Ancora una volta è Dia che si rivela una bestia nera per gli azzurri. La Lazio passa con Isaksen, ma la capolista ha il merito di ribaltarla con Raspadori e con uin'utorete di Marusic prima della diccia freda ad una manciaata di minuti dal 90esimo. La Lazio domina il possesso in avvio con un'attenta costruzione dal basso, che ha il risultato di portare in vantaggio i padroni di casa.Passano infatti sei giri d'orologio per sbloccare il punteggio nella fredda serata dell'Olimpico. Isaksen trova l'eurogol di giornata, complice l'erroraccio di Rrahmani in respinta di testa. Di fatto, l'azzurro consegna il pallone al centrocampo biancoceleste, il danese è lesto in progressione e dalla trequarti imbuca direttamente sotto la traversa. Servono pochi minuti agli uomini di Conte per ristabilire la parità: al 13' Raspadori dialoga in un fulmineo uno-due con Lukaku al limite dell'area, manda in bambola sia Guendouzi che Marusic e imbuca tra le caviglie di Provedel. A metà primo tempo, Baroni subisce la defezione di Castellanos (dentro Noslin).Il primo giallo viene sventolato dal direttore di gara Massa agli indirizzi di Anguissa che prima si fa strappare il pallone da Zaccagni e poi lo atterra annullando una pericolosa transizione laziale. Pericolosissima la Lazio al 38': Pedro si smaterializza tra Anguissa e Lobotka, sugli sviluppi dell'azione guidata dall'ex blaugrana è Rovella a tentare la conclusione da posizione centrale dopo una ribattuta, Meret si allunga la devia in angolo.Nella ripresa è un altro Napoli che si prende dei rischi ma ha il merito di crederci. Al 6' Lukaku si ingolosisce dopo un suggerimento di Raspadori, il suo destro dal limite è recapitato da Provedel, che respinge con entrambi i pugni. Un'occasione per parte, perché poco dopo è Isaksen ad andare alla conclusione per i capitolini dopo una sgroppata di Tavares sulla sinistra, ma al momento del tiro il danese non chiude abbastanza il sinistro.Quando scoccano i 19 minuti della ripresa è il Napoli in vantaggio, complice l'autogol di Marusic. Sulla catena di destra triangolano Anguissa, Raspadori e Politano, il numero 81 azzurro calcia su Gila steso a terra, poi un rimpallo non favorisce Marusic che insacca nella propria porta. Mancano tre minuti al termine del tempo regolamentare quando Boulaye Dia trova il 2-2 per i biancocelesti: Zaccagni difende palla, nota il movimento a rientrare del senegalese, che di sinistro insacca. Il Napoli sale a quota 56 a più due dall'Inter che domani sarà di scena sul campo della Juventus...