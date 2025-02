Conte: "La Lazio è una squadra forte"

"Ci ha battuto due volte ma domani è un'altra partita, che affronteremo con le nostre armi, avendola preparata bene"





Interviste14 Febbraio 2025Oggi Sport Notizie"Ci ha battuto due volte ma domani è un'altra partita, che affronteremo con le nostre armi, avendola preparata bene" In vista della gara contro la Lazio, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni di Conte in conferenza.



Conta più la sensazione del primo posto, quanto fatto, o psicologicamente gli incidenti pesano?

“Quello che conta e conterà è il lavoro che è stato fatto, comunque abbiamo un gruppo di calciatori che hanno sposato fin da subito questo verbo lavorare ed è questo che ci porta oggi ad avere questa classifica bellissima nonostante ci siano state, ci sono o ci saranno delle situazioni dove dovremo sopperire. Abbiamo sempre fatto, anche in passato, di cercare di trovare una soluzione alla difficoltà e superarla. Questo è quello che insegno ai ragazzi, andiamo avanti, forti del lavoro fatto in questi 7 mesi perché è stato davvero grande nonostante alcune difficoltà, tre sistemi di gioco cambiati per difficoltà di percorso dall'estate ad oggi. Il merito è loro, sono spugne e questo mi permette di proporre nelle difficoltà anche dei cambiamenti”.



Si potrà vedere qualcosa di diverso tatticamente domani?

“Non possiamo far finta di non vedere alcune situazioni, sono tangibili, ci sono infortuni ed è inevitabile che quando colpiscono alcuni ruoli o zone devi trovare delle soluzioni per sfruttare al massimo i giocatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai ad un calciatore di fare qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tanto tempo, significherebbe mettere in difficoltà il calciatore e la squadra. Cercheremo di mettere l'abito giusto, come dico sempre, ci saranno opportunità anche per chi finora non ha avuto grosse soddisfazioni”.



Ancora polemiche su arbitri e VAR, come se ne esce?

“Io ho già detto quello che dovevo dire, sono stati pure attaccato duramente quando ho parlato del VAR, l'ho fatto per primo. Ho parlato anche per gli allenatori, ma mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori dicendo che parlavo per me, ma ho visto che poi sono tornati, si sono lamentati”.



La Lazio è l'unica ad avervi battuto due volte, che insidie troverete?

“Ci ha battuto due volte una squadra forte, quarta, passata in EL dalla porta principale. Lo dissi quando la affrontammo, è costruita bene, una rosa forte, sta confermando quanto di buono avevano fatto vedere nelle due gare con noi. Domani è un'altra partita, andiamo ad affrontarla con le nostre armi, i nostri mezzi, avendola preparata come sempre nella giusta maniera”.



C'è rammarico da parte sua per il poco minutaggio per Raspadori? Può avere un'occasione importante al fianco di Lukaku?

“Durante l'anno ci sono alcuni calciatori che hanno più possibilità, noi non avendo competizioni europee non avevamo possibilità di dare minutaggio a tutti, poi soprattutto quando le cose vanno bene confermo l'11 titolare, cercando le giuste soluzioni per infortuni o mercato. Io dico sempre che è un'opportunità per tutti, credo sempre in tutti coloro che sono in rosa, hanno la mia fiducia, non devono mai demoralizzarsi se c'è un voto cattivo sui media sportivi, quello che conta è ciò che penso io, ci sono ed hanno tutti la mia fiducia e so che mi possono dare tanto. Se dovesse toccare a lui, sono sicuro che farà del suo meglio”.



Lei si sente sempre garante della voglia di tutti i ragazzi per raggiungere il migliore obiettivo possibile?

“La barca è in navigazione, siamo in alto mare quindi becchi mare calmo o tempesta, devi avere mente fretta e saper comandare la nave. Devi agire in ogni situazione, la nave è in viaggio, ora vediamo il porto dove attraccare sani e salvi e possibilmente con quello che ci saremmo meritati di raggiungere”.



