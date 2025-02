Lazio-Napoli: i precedenti

Cronaca14 Febbraio 2025Diretta NapoliNei 68 match giocati a Roma, la squadra partenopea ha vinto in 20 occasioni I precedenti Lazio-Napoli ovviamente vanno in favore della Lazio visto il fattore campo, ma nelle ultime stagioni il Napoli si è tolto più di una soddisfazione. La prima sfida a Roma vide gli azzurri imporsi 2-0 nella stagione 1927-28.



Si gioca all'Olimpico di Roma, dove sinora sono 68 i precedenti riferiti alle gare in trasferta degli azzurri a Roma contro la Lazio in Serie A.



Questo il bilancio dei precedenti di Lazio-Napoli:



28 vittorie della Lazio;

20 pareggi;

20 vittorie del Napoli;

Bilancio Gol:



91 gol della Lazio;

75 gol del Napoli;

L'ultima vittoria della Lazio in campionato:

2-0 del 20 dicembre 2020



L'ultimo pareggio in campionato:

0-0 del 28 gennaio 2024



L'ultima vittoria del Napoli in campionato:

1-2 del 3 settembre 2022.