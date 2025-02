Lazio-Napoli: arbitra Massa

Cronaca14 Febbraio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Perrotti e Rossi L., Pairetto quarto uomo. Al Var ci sarà Abisso, Avar affidato a Sozza Davide Massa della sezione di Imperia dirigerà Lazio-Napoli; i suoi assistenti saranno Perrotti e Rossi L., Pairetto quarto uomo. Al Var ci sarà Abisso, Avar affidato a Sozza.



Direzione di gara numero 215 per Davide Massa in Serie A, l'undicesima in questo campionato.



Davide Massa ha estratto quattro cartellini rossi sia contro la Lazio che il Napoli nella sua carriera in Serie A, solo contro la Roma (cinque) ha effettuato più espulsioni.



Sono ben 27 i precedenti della Lazio con Davide Massa a dirigere la sfida in Serie A (11V, 8N, 8P), di cui due in questo campionato: pareggi interni contro Milan (2-2, 31 agosto 2024) e Atalanta (1-1, 28 dicembre 2024).



Sono 23 i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Davide Massa in Serie A (15V, 3N, 5P), di cui solo uno in questo campionato: successo interno contro la Roma il 24 novembre scorso (1-0).



