Cronaca 11 Febbraio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il brasiliano rischia un mese di stop





Cronaca11 Febbraio 2025Corriere dello SportLesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il brasiliano rischia un mese di stop Brutte notizie in casa Napoli: David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel finale della partita casalinga di campionato contro l'Udinese. Gli esami ai quali si è sottoposto il brasiliano hanno evidenziato una lesione distrattiva. Ora rischia un mese di stop quando alle porte ci sono sfide fondamentali per la corsa allo scudetto: prima la Lazio sabato prossimo all'Olimpico, a seguire il Como e soprattutto lo scontro diretto contro l'Inter di Simone Inzaghi al Maradona.



Napoli, infortunio Neres: il bollettino

Questo il bollettino medico del Napoli sull'infortunio: "Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra". Dopo l'addio di Kvaratskhelia, Conte ha sempre più fatto affidamento su Neres che è diventato il titolare della fascia sinistra. Il brasiliano ha ripagato la fiducia dell'allenatore realizzando in campionato due gol e sei assist.



Le opzioni di Conte

Con Neres ko Conte ora è costretto a virare sulle alternative, che diventano così ancora più fondamentali nelle rotazioni. Chi giocherà al posto del brasiliano? Non ci sono certezze, bisognerà capire chi Conte proverà. Le due possibilità più forti sono Ngonge e Raspadori: il primo giocherebbe da mancino a sinistra, proprio come Neres; il secondo invece è il jolly che in questi casi torna utilissimo. Difficile vedere Okafor, impossibile Spinazzola perché infortunato. Il Napoli riflette, Conte ci pensa. La gara di sabato con la Lazio si avvicina.



