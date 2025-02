Voci dal Forum: Non è nessuno

Cronaca 9 Febbraio 2025 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Questo è Spinazzola: quattro partite poi due/tre mesi fuori per infortunio





La partita. Si infortuna Spinazzola e Conte deve farne a meno. Questo è Spinazzola: quattro partite poi due/tre mesi fuori per infortunio. Non si capisce perché non sia stato preso Biraghi a zero. Considerato l'infortunio di Olivera, Conte è stato costretto a schierare Mazzocchi, praticamente nessuno. Fortuna per noi che i friulani non si sono accorti che, fingendo di sbagliare e lasciando palla a Mazzocchi, Meret sarebbe vissuto nel terrore. È inspiegabile, almeno per il sottoscritto, come faccia a giocare in serie A uno come Mazzocchi. La partita è stata decisa nel primo tempo. Il Napoli va in vantaggio al 37° con un colpo di testa su stacco perentorio di Mc Tominay. T friulani dell'Udinese pareggiano tre minuti dopo. Una palla innocua che sta andando verso Meret, ma Batjuan anticipa Albatros e decide, non si capisce perché, di rinviare. La palla sta andando tranquillamente fuori, ma quel gran genio di Mazzocchi decide di mantenerla in campo, consegnandola agli avversari, che, una volta raggiunto il limite dell'area, indovinano il classico tiro della domenica e pareggiano la partita. Nel secondo tempo non succede niente, anzi i cambi effettuati da Conte mi hanno dato l'impressione, sicuramente sbaglio, che volesse perdere la partita.

Al Maradona: Napoli-Udinese 1-1.

Migliore in campo sicuramente Mc Tominay seguito da Meret. Gli altri, particolarmente Anguissa, Lobo e Lukaku, in pessime condizioni atletiche. Niente è perduto, ma la faccenda si fa sempre più complicata.

Nota per Manna. Mi rendo conto che il sovrano le impone di dire certe cose, ma non esageri, ché qui non portiamo l'anello al naso. Non dica, quindi, che avete dovuto subire un quasi ricatto da Kvara. Il caso Kvara l'ha creato, come al solito, la tirchieria del suo sovrano. Kvara va solo ringraziato. Ragazzo gentile e di sani principi. Fossi stato in lui, sarei andato via a giugno, lasciando un piatto di lenticchie al sovrano. Invece, il ragazzo ha deciso di lasciare ai tifosi del Napoli 75 milioni di euro. Fatene buon uso e assolutamente non lo criticate! Un'ultima cosa. Non mi si paragoni Neres con Kvara, perché il brasiliano al massimo può portare il borsone a Kvara.

Ora a Roma con la Lazio. Sarà battaglia dura e vera. È necessario che gli uomini duri scendano in campo. Solo così si può continuare a sognare.