Napoli-Udinese: i voti agli azzurri



Cronaca 9 Febbraio 2025 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Maradona





Meret 6 - 127 secondi e si immola sul sinistro di Thauvin, al 17' ci mette il pienone su Ekkelenkamp. Sul gol la parabola è insidiosa e inaspettata, ma lui la chiama tardi con Juan Jesus e poteva essere tranquillamente evitato. Ci mette i pugni su Lovric.



Di Lorenzo 6 - Si propone sulla destra per andare al cross già in avvio con McTominay, Lucca gli prende il tempo sfiorando il palo, non Kamara al 33'. Grande intervento nel finale su Lucca.



Rrahmani 6 - Può poco su Ekkelenkamp, che buca tutta la retroguardia. Argina Atta senza problemi al 40', il problema è che i compagni confezionano l'1-1.



Juan Jesus 5,5 - Recupera con professionalità su Lucca al 19', sul gol del pareggio c'è un'incomprensione con Meret che si rivela fatale. Sicuramente preciso palla al piede, quando deve servire Neres o McTominay.



Mazzocchi 5 - Non giocava dal 1' dal 15 settembre, da allora 94' in tutto: Thauvin dalla sua zona è molto pericoloso in avvio. Al 25' encomiabile corsa di 30 metri, sul passaggio per Lukaku si soprassiede. Pur di evitare un fallo laterale, regala il pallone dell'1-1. Nel secondo tempo non ha una posizione precisa, si accentra alzando la sua posizione oltre la metà campo.



Anguissa 5,5 - Uno spunto sinuoso al 15', occupa costantemente l'area con Lukaku e McTominay arrivando dalle retrovie. Atta al 57' lo lascia sul posto, prova a farsi vivo con i palloni alti ma non è la sua migliore serata. (Dal 70' Ngonge SV)



Lobotka 5,5 - Col passare dei minuti gli riesce più facile trovare i compagni quando si muovono in diagonale (9 passaggi su 9). Sceglie bene i tempi per infastidire gli avversari, ma chiude con solo due duelli vinti su quattro. (Dall'81' Gilmour SV)



McTominay 6,5 - Svetta di testa ma senza la necessaria potenza per metterla alle spalle di Sava, la craniata al 27' non lo mette fuori gioco. Si divora l'1-0 a mezzo metro dalla porta, si rifà subito dopo con la zuccata che lo porta a cadere a terra letteralmente di faccia, come il numero 69. Posizione media al 50'? Al fianco di Lukaku. Al 67' arriva dalle retrovie con un destro che fa sussultare, l'unica occasione offensiva della ripresa. Nel finale anche un recupero difensivo.



Politano 6 - Si incunea correndo come l'ormai famoso Montoya, Sava devia in corner. Bella la giocata con Neres, taglio inaspettato ma impreciso. Piedino accurato per l'1-1 di McTominay. (Dal 70' Raspadori SV - Serve per galleggiare tra le linee al fianco di Simeone, ma non incide)



Lukaku 5 - 6 gol in 8 partite contro l'Udinese in Serie A: ci prova su punizione. Anticipato di testa al 35', prova a rendersi presente in fase offensiva proponendosi spesso agli occhi dei compagni. Il problema è che c'è Solet, lo anticipa al 48' e anche venti minuti dopo sull'ultimo pallone giocato. (Dal 70' Simeone - Può garantire più movimento rispetto a chi gli fa posto, ma manca anche quello)



Neres 5,5 - Fatica a trovare un pallone pulito, appena ce l'ha al 23' inventa per Politano. Cerca la traccia per Lukaku, Bijol gli nega l'idea. Kristensen fatica a contenerlo, quando chiamato in causa, Solet sì. Ma al cross è insufficiente e si ingrigisce. (Dall'87' Okafor SV)



Conte 5 - Ha la possibilità di andare a +6, ma è a -2 per terzini di piede mancino - e costruire a sinistra non è certo la stessa cosa: è da destra che arrivano due azioni in un minuto scarso. Ma c'è poca attenzione e concentrazione nei primi 20': l'Udinese ha quattro chiarissime occasioni per andare in vantaggio. Il Napoli ha il possesso del pallone ma trova chance quando si supera il pressing o ci si muove in verticale, e alla fine con l'insistenza dei colpi di testa arriva l'1-0. Però ci sono sei tiri subiti, con tanto di 1-1 letteralmente regalato. Sembra una squadra con qualche incertezza in più, come se fosse intontita o comunque non capace di reagire come potrebbe: all'ora di gioco, i passaggi all'indietro sono 177 su 303 (256 su 476 al termine). Certo l'Udinese ha linee strettissime, non lascia uno spazio: si gioca tre cambi, sbilanciando la squadra e provando qualcosa di diverso. Perfino Okafor nel finale, a mo' di mossa disperata. La squadra non è certo stata a sua immagine e somiglianza, ma è come se si parlasse della stessa cosa. Deludente prestazione, un'occasione persa.

