Interviste9 Febbraio 2025Area Napoli"C'è unione di intenti in questo percorso iniziato quest'anno che per ora ci sta dando dei frutti" Alle ore 20.45 il calcio d'inizio della gara di campionato tra Napoli e Udinese. Giovanni Manna, DS del club azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN. "Per costruire qualcosa che sia duraturo e importante bisogna essere uniti, andare nella stessa direzione in tutte le componenti societarie, c'è unione di intenti in questo percorso iniziato quest'anno e che per ora ci sta dando dei frutti".



"Quando si parla di un percorso ci sono tanti aspetti, il mister parla dall'alto della sua esperienza, sono contento di potermi confrontare con lui tutti i giorni, è un motivo di arricchimento, può portare con sé una esperienza che magari non si ha, ci sono anche fattori extra societari, stiamo lavorando in quella direzione per quanto riguarda il centro sportivo e lo stadio, è importante anche quello per crescere e consolidarci. Ho pensato fosse doveroso specificare certe cose, bisogna essere sempre trasparenti".



Poi ha aggiunto: "Okafor? Ha le caratteristiche che cercavamo in quella posizione, nel Milan ha fatto 7 gol in 1000 minuti da subentrante, è indietro come condizione, abbiamo il fatto di non giocare altre competizioni, ciò ci permette di lavorare al meglio e speriamo di inserirlo presto nella squadra", ha concluso il direttore sportivo della SSC Napoli prima della gara di campionato contro l'Udinese.



