Cronaca 9 Febbraio 2025 Fonte: Area Napoli



Per Conte si tratta di una tegola molto pesante





Dopo Mathias Olivera, Antonio Conte perde un altro elemento sul lato sinistro: Leonardo Spinazzola. L'ex calciatore della Roma salta la sfida contro l'Udinese, una brutta notizia per il tecnico leccese. Di conseguenza, per la gara contro la squadra friulana, che andrà in scena oggi alle 20:45, ci sarà Pasquale Mazzocchi dal primo minuto.



Ad ogni modo, il Napoli tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato il problema evidenziato da Spinazzola, che si è fermato durante l'allenamento: "Leonardo Spinazzola non prenderà parte al match di questa sera contro l'Udinese. Nel corso dell'allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro".



Tempi di recupero? Per infortuni del genere occorrono 2-3 settimane per recuperare in maniera totale. Per Conte si tratta di una tegola molto pesante.



Spinazzola stava attraversando un ottimo momento di forma. Conte gli aveva dato fiducia contro la Fiorentina, approfittando dello stop di Kvaratskhelia, e lui aveva colto l'occasione per mettersi in mostra. Successivamente, ha continuato a offrire prestazioni di livello, confermandosi anche dopo l'infortunio di Olivera. Tanto che è riuscito a siglare il suo primo gol in maglia azzurra nella sfida della settimana scorsa contro la Roma. Ora resta da vedere come il tecnico leccese affronterà quest'ennesimo ostacolo.