Napoli-Udinese: i precedenti

Gli azzurri hanno vinto in 27 occasioni nei 43 match finora disputati in terra campana





I precedenti in terra campana ci dicono che gli azzurri sono in netto vantaggio negli scontri diretti con i friulani nella massima serie. Infatti, gli azzurri hanno vinto 27 volte contro le sole 4 dell'Udinese. Sarà la gara numero 86 nella storia in serie A tra queste due squadre. E' la gara numero 43 a Napoli. Ricordiamo che ad Udine è arrivato il terzo scudetto della storia azzurra.



Questo il bilancio dei 42 precedenti interni:



27 vittorie del Napoli;

11 pareggi;

4 successi dell'Udinese.



Ultima vittoria del Napoli al Maradona contro l'Udinese in Serie A:

27 settembre 2023 – Napoli vs Udinese 4-1

Ultimo pareggio del Napoli al Maradona contro l'Udinese in Serie A:

7 dicembre 2013 – Napoli vs Udinese 3-3

Ultima sconfitta del Napoli al Maradona contro l'Udinese in Serie A: