Napoli-Udinese: arbitra Marinelli

Cronaca 8 Febbraio 2025 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Zingarelli e Votta, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone, Avar affidato a Marini





Cronaca8 Febbraio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Zingarelli e Votta, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone, Avar affidato a Marini Livio Marinelli della sezione di Tivoli dirigerà Napoli-Udinese; i suoi assistenti saranno Zingarelli e Votta, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone, Avar affidato a Marini.



Direzione di gara numero 57 per Livio Marinelli in Serie A, l'undicesima in questo campionato.



Sono sette i precedenti del Napoli con Livio Marinelli a dirigere la sfida in Serie A, con i campani che hanno vinto in quattro occasioni (1N, 2P), incluse le ultime due: 3-1 in casa contro l'Inter il 21 maggio 2023 e 2-1 in casa contro la Salernitana il 13 gennaio 2024.



Sono quattro, invece, i precedenti dell'Udinese in Serie A sotto la direzione di Livio Marinelli, con i bianconeri che hanno vinto solo nel primo di questi match (3-0 in casa contro il Venezia il 27 agosto 2021).



Livio Marinelli della sezione di Tivoli dirigerà Napoli-Udinese; i suoi assistenti saranno Zingarelli e Votta, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone, Avar affidato a Marini.Direzione di gara numero 57 per Livio Marinelli in Serie A, l'undicesima in questo campionato.Sono sette i precedenti del Napoli con Livio Marinelli a dirigere la sfida in Serie A, con i campani che hanno vinto in quattro occasioni (1N, 2P), incluse le ultime due: 3-1 in casa contro l'Inter il 21 maggio 2023 e 2-1 in casa contro la Salernitana il 13 gennaio 2024.Sono quattro, invece, i precedenti dell'Udinese in Serie A sotto la direzione di Livio Marinelli, con i bianconeri che hanno vinto solo nel primo di questi match (3-0 in casa contro il Venezia il 27 agosto 2021).