L'approccio al mercato invernale del Napoli è stato criticato da più parti, tanto che la società ha deciso di indire una conferenza stampa per la mattinata di mercoledì in cui Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ha provato a fare chiarezza sul lavoro svolto dalla dirigenza nel mese di gennaio.



“Per Danilo avevamo davvero definito tutto – ha spiegato Manna -, poi ha fatto una scelta di vita diversa, doveva andare così. Per Comuzzo avevamo pensato a un investimento in prospettiva che ci consentisse anche di mandare Rafa Marin in un club che gli avrebbe garantito più spazio in campo, ma la richiesta era troppo oltre il valore del giocatore”.



“Garnacho lo abbiamo incontrato, un accordo di massima con il Manchester United c'era ma le richieste del calciatore erano fuori dalle nostre possibilità. Per Adeyemi il discorso era diverso, non era sicuro di venire qui e finora abbiamo preso solo calciatori convinti di voler giocare nel Napoli. Per Saint-Maximin, invece, il problema è stato burocratico, che si è aggiunto a una richiesta troppo alta da parte dell'Al-Ahli, che ne detiene il cartellino”.



Non è mancata una stilettata nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto proprio nella sessione invernale al PSG: “Noi ringraziamo Kvara per quello che ha fatto a Napoli, ma dobbiamo anche dire che come società abbiamo provato a risanare una questione che si era aperta a luglio. Fino a pochi giorni prima della cessione pensavamo ancora al rinnovo, ma poi ha prevalso la volontà del calciatore. Siamo stati costretti a cederlo a gennaio perché non dico che siamo stati ricattati, ma quasi”.



“In ogni caso – ha commentato ancora Manna – ho parlato con Mister Conte: è chiaro che non siamo contenti per aver perso un calciatore importante ma il gruppo che abbiamo sta funzionando, la squadra è al primo posto in classifica e ha raccolto già 54 punti, abbiamo un gruppo forte”.



