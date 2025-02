UFFICIALE: Okafor è del Napoli

L'esterno offensivo arriva dal Milan con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto, fissato a 23 milioni di euro





Mercato3 Febbraio 2025Corriere dello SportL'esterno offensivo arriva dal Milan con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto, fissato a 23 milioni di euro Noah Okafor è un nuovo calciatore del Napoli. L'esterno offensivo arriva alla corte di Antonio Conte in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan e va, di fatto, a riempire il vuoto lasciato da Kvicha Kvaratskhelia nella rosa azzurra. Il calciatore svizzero, tra l'altro, sembrava destinato al Lipsia durante questa sessione di mercato. "Benvenuto Noah", ha scritto su X il presidente Aurelio De Laurentiis.



