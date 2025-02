Voci dal Forum: Lo scudetto è adesso

Cronaca2 Febbraio 2025Forum SoloNapoli - DarioOccasione sprecata, ma l'ha sprecata soprattutto quel signore che abbiamo alla presidenza, che non cambierà mai Poteva essere una giornata importante, quasi decisiva per il conseguimento della vittoria finale, considerato che l'Inter era stata fermata sul pareggio dal Milan. Invece niente, niente di niente, la Roma, l'avversario odierno, pareggia al 92°, quindi in pieno recupero. Il Napoli era passato in vantaggio con Spinazzola al 28°. Occasione sprecata, ma l'ha sprecata soprattutto quel signore che abbiamo alla presidenza, che non cambierà mai. Il buon Conte, avendo visto e partecipato al mercato estivo, sicuramente avrà pensato che il sultano fosse cambiato. No, non cambierà mai. Aveva il mercato invernale per vendere e mettere a posto i conti, e li ha messi a posto. Intanto, da inizio dicembre si sa dell'infortunio di Buongiorno, e il sostituto non è arrivato. Da inizio gennaio si sa di Kvara al PSG, e il sostituto non è arrivato. Spera, come sempre, nei miracoli che gli consentono di avere botte piena e moglie ubriaca. Ha trovato questa volta Sant'Antonio da Lecce, che comincia a sbuffare, a spazientirsi. Speriamo si calmi. Dicevo, la Roma raggiunge il pareggio in pieno recuperp. Una beffa? Direi di no! Ho visto i nostri un po' affaticati atleticamente. Anguissa, tanto per fare un esempio, non ha giocato come contro la Juve, né Neres e né Politano. Serviva come il pane il sostituto di Kvara. In panchina, però, c'è poco. Nel secondo tempo la Roma è stata più determinata e ha meritatamente pareggiato. Da notare che hanno iniziato a giocare senza Pellegrini, Paredes, Dybala, Solemakers, Hummel e compagnia bella. Suvvia, l'occasione era ghiotta, ma l'abbiamo sprecata. I cortigiani dicono che in estate, soprattutto dopo la vendita di Osimhen, il sultano farà un mercato pirotecnico. E chissenefrega. Può fare quello che vuole. Lo scudetto è adesso! È tutto da dimostrare che si combatterà per lo scudetto in futuro ed è da dimostrare che Conte rimarrà sulla panchina del Napoli. In conferenza ha anche detto candidamente: - Poi bisogna convincere i giocatori a farli venire a Napoli.- E sì, perché corre voce che sono in pochissimi a voler a che fare con il sultano. Stamme 'nguaiate! Beh, non ci resta che sperare in Conte e su un pizzico di buona sorte. Tutto quello che dirà e prometterà il sultano, è solo e sempre fumo negli occhi. Non dimenticate: " Lo scudetto è adesso!!!" Conte, i ragazzi, i tifosi lo meritano. Non aspettatevi nulla dal mercato, perché dal sultano solo fumo negli occhi.

Roma-Napoli 1-1.

Testa adesso all'Udinese. Determinazione, furore agonistico e, soprattutto, la consapevolezza di sapere che: " Lo scudetto è adesso!!!"