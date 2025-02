Manna: "Una sessione di mercato difficile"

Il calciomercato invernale volge ormai al termine. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. "Ogni prestazione e risultato positivo accresce la consapevolezza di questo gruppo di cui siamo orgogliosi, dobbiamo continuare a lavorare, pensare partita dopo partita, pensando solo a noi stessi".Poi inevitabilmente si è parlato del calciomercato invernale: "Comuzzo? E' stata una sessione di mercato un po' complicata, abbiamo dovuto cedere uno dei nostri migliori giocatori, abbiamo cercato di sopperire, stiamo lavorando in funzione di quello. Su Comuzzo, è un giocatore di grandissima prospettiva, siamo interessati, non abbiamo fretta, non vogliamo andare oltre i nostri parametri che sono quelli normali dei valori attuali dei calciatori. Abbiamo perso un componente importante del gruppo, siamo partiti con obiettivi importanti, ma a gennaio è complicato, abbiamo fatto al massimo quello che potevamo fare per capacità economiche e di buon senso".Poi ha aggiunto: "Saint-Maximin non è nostro, è una cosa un po' complicata e vediamo che succede. Dobbiamo restare concentrati e guardare solo a noi stessi, è un dato di fatto, abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi e personalità, che sta crescendo, che rispecchia il valore dell'allenatore e il lavoro che stanno facendo, dobbiamo lavorare sennò tutto quello che di buono viene fatto viene vanificato", ha concluso.