Gli azzurri hanno espugnato la capitale, sponda giallorossa, solo 14 volte nelle 77 gare finora disputate





Roma-Napoli, precedenti in serie A ci dicono che gli azzurri hanno espugnato la capitale, sponda giallorossa, solo 14 volte nella loro storia in 77 gare (sono invece 155 totali tra casa e trasferta).



Questo il bilancio delle precedenti 77 gare tra Napoli e Roma all'Olimpico:



34 vittorie della Roma;

29 pareggi;

14 vittorie Napoli;

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

23 ottobre 2022 – Roma vs Napoli 0-1

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

24 ottobre 2020 – Roma vs Napoli 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

23 dicembre 2023 – Roma vs Napoli 2-0.