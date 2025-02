Roma-Napoli: arbitra Fabbri

Cronaca1 Febbraio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Bindoni e Tegoni; Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato ad Abisso Michael Fabbri della sezione di Ravenna dirigerà la sfida tra Roma e Napoli; i suoi assistenti saranno Bindoni e Tegoni; Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato ad Abisso.



Direzione di gara numero 144 per Michael Fabbri in Serie A, l'11ª in questo campionato.



La Roma è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide (5V, 2N) di campionato con Michael Fabbri come arbitro in Serie A, dopo che aveva perso tre delle quattro precedenti (1N).



Il Napoli ha perso soltanto una partita delle 14 complessive (7V, 6N) dirette da Michael Fabbri in Serie A: quella per 1-3, sul campo dell'Hellas Verona, nel gennaio 2021.



Soltanto contro la Sampdoria, Michael Fabbri ha estratto più cartellini rossi (quattro) che contro il Napoli in Serie A: tre, come Fiorentina e Hellas Verona.



