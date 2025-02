Il Napoli a un passo da Saint-Maximin

Mercato 1 Febbraio 2025 Fonte: Il Mattino



Dopo essersi stufato del braccio di ferro con il Manchester United per Garnacho e avere incassato il no grazie di Adeyemi





Mercato1 Febbraio 2025Il MattinoDopo essersi stufato del braccio di ferro con il Manchester United per Garnacho e avere incassato il no grazie di Adeyemi Avrebbe potuto prendere il posto di Lorenzo Insigne, nell'estate del 2022. Invece arrivò Khvicha Kvaratskhelia, con tutto quello che ben conosciamo. Ma i destini del gergiano e di Allan Saint-Maximin sono evidentemente intrecciati: così mentre uno va a Parigi - proprio dove l'altro è nato e cresciuto - l'altro sta per indossare la maglia azzurra e prendere i gradi che di Khvicha furono a Napoli, fino a poche settimane fa.



Il Napoli l'aveva seguito a lungo e se lo ritroverà ora, in un gennaio di calciomercato che di occasioni ne ha portate poche. Una era proprio il francese, ormai da un po' esiliato dal calcio che conta, tra in Fenerbahce che se ne vuole liberare e l'Al Ahli che già non ne ricorda più l'acquisto.



Francese di origini guadalupensi, nasce nel 1997 a Châtenay-Malabry, 12 km da Parigi. «Mi sono accorto subito che aveva qualcosa di speciale quando l'ho visto camminare per la prima volta. È stato sempre un passo avanti rispetto agli altri ragazzini, sia nel parlare che nelle movenze» diràù suo padre Alex dopo il suo esordio in prima squadra. Potrebbe sfondare nel decathlon, ma preferisce il calcio.



Comincia alla scuola calcio Verrières-le-Buisson, passa al Boulogne-Billancourt prima del grande salto: nel 2011 arriva al Saint-Etienne. «Deve ancora dimostrare il suo valore e lavorare molto, ma è un giocatore su cui io e la società riponiamo grandi aspettative» dice Galtier, allenatore che se lo ritroverà in prima squadra e gli aprirà le porte. L'esordio in Ligue 1, poi anche in Europa League: arriva a a 16 anni, 5 mesi e 17 giorni è il più giovane debuttante nella storia del club.



Lui stesso si definisce così. Lo dimostra anche la sua carriera. Viene acquistato dal Monaco, che lo gira in prestito all'Hannover prima e al Bastia poi. Ma non è fortunato, non ha spazio e continuità. La svolta arriva nel 2018 quando è il Nizza a puntare su di lui e dove trova la sua dimensione: il club rossonero spende 10 milioni di euro. Mai così tanti per qualcuno.



Le prestazioni mostrate con la maglia del Nizza valgono la chiamata della Premier League, precisamente del Newcastle: i bianconeri di Premier spendono 22 milioni di euro per portarselo a casa. Si fa notare per le giocate, per i gol, ma anche per alcuni comportamenti fuori dal campo che non sempre attraggono.



Il regolamento prevederebbe l'impossibbilità di indossare bracciali e orecchini, lui pare non accorgersene in campo. E poi tra le strade di Newcastle upon Tyne arrivano multe come fosse pioggia. E la pioggia inglese la conosciamo bene.



Il giovane Allan nasce esterno di fascia sinistra ed è così che si prende la scena. Ma in carriera ha giocato anche dall'altro lato dell'attacco o addirittura da punta centrale.



Ma non si può dire certo sia un appassionato della rete: 124 presenze e 13 gol in Inghilterra, 74 presenze e 11 gol con il Nizza precedentemente, non va meglio con il Fenerbahce dove mette insieme 24 presenze e 3 gol.



Fa della velocità e del dribbling la sua principale qualità: nella Premier League 2021/2022 è il calciatore con il maggior numero di dribbling riusciti in stagione. Ben 150. Il secondo in classifica, McNeil, si fermava a 90.



Se dovesse concludere il suo affare con il Napoli, sarà già a conoscenza del Maradona: nell'estate del 2017 è in campo a Fuorigrotta con il Nizza nei preliminari di Champions League. Finirà 2-0 per il Napoli e sarà la vittoria decisiva poi per la qualificazione degli azzurri.



Nel 2013-14 incrocia un calciatore che ha fatto poi la storia in azzurro: nel Saint-Etienne in cui fa l'esordio, infatti, c'è ancora Faouzi Ghoulam, pronto a passare al Napoli proprio a gennaio di quella stagione.



Non è solo un calciatore eclettico in campo, fuori il francese sa essere un capo famiglia esemplare. Padre di tre bambini avuti dalla compagna Julia, Saint-Maximin si è fatto notare spesso per iniziative benefiche soprattutto ai tempi del Newcastle.





Avrebbe potuto prendere il posto di Lorenzo Insigne, nell'estate del 2022. Invece arrivò Khvicha Kvaratskhelia, con tutto quello che ben conosciamo. Ma i destini del gergiano e di Allan Saint-Maximin sono evidentemente intrecciati: così mentre uno va a Parigi - proprio dove l'altro è nato e cresciuto - l'altro sta per indossare la maglia azzurra e prendere i gradi che di Khvicha furono a Napoli, fino a poche settimane fa.Il Napoli l'aveva seguito a lungo e se lo ritroverà ora, in un gennaio di calciomercato che di occasioni ne ha portate poche. Una era proprio il francese, ormai da un po' esiliato dal calcio che conta, tra in Fenerbahce che se ne vuole liberare e l'Al Ahli che già non ne ricorda più l'acquisto.Francese di origini guadalupensi, nasce nel 1997 a Châtenay-Malabry, 12 km da Parigi. «Mi sono accorto subito che aveva qualcosa di speciale quando l'ho visto camminare per la prima volta. È stato sempre un passo avanti rispetto agli altri ragazzini, sia nel parlare che nelle movenze» diràù suo padre Alex dopo il suo esordio in prima squadra. Potrebbe sfondare nel decathlon, ma preferisce il calcio.Comincia alla scuola calcio Verrières-le-Buisson, passa al Boulogne-Billancourt prima del grande salto: nel 2011 arriva al Saint-Etienne. «Deve ancora dimostrare il suo valore e lavorare molto, ma è un giocatore su cui io e la società riponiamo grandi aspettative» dice Galtier, allenatore che se lo ritroverà in prima squadra e gli aprirà le porte. L'esordio in Ligue 1, poi anche in Europa League: arriva a a 16 anni, 5 mesi e 17 giorni è il più giovane debuttante nella storia del club.Lui stesso si definisce così. Lo dimostra anche la sua carriera. Viene acquistato dal Monaco, che lo gira in prestito all'Hannover prima e al Bastia poi. Ma non è fortunato, non ha spazio e continuità. La svolta arriva nel 2018 quando è il Nizza a puntare su di lui e dove trova la sua dimensione: il club rossonero spende 10 milioni di euro. Mai così tanti per qualcuno.Le prestazioni mostrate con la maglia del Nizza valgono la chiamata della Premier League, precisamente del Newcastle: i bianconeri di Premier spendono 22 milioni di euro per portarselo a casa. Si fa notare per le giocate, per i gol, ma anche per alcuni comportamenti fuori dal campo che non sempre attraggono.Il regolamento prevederebbe l'impossibbilità di indossare bracciali e orecchini, lui pare non accorgersene in campo. E poi tra le strade di Newcastle upon Tyne arrivano multe come fosse pioggia. E la pioggia inglese la conosciamo bene.Il giovane Allan nasce esterno di fascia sinistra ed è così che si prende la scena. Ma in carriera ha giocato anche dall'altro lato dell'attacco o addirittura da punta centrale.Ma non si può dire certo sia un appassionato della rete: 124 presenze e 13 gol in Inghilterra, 74 presenze e 11 gol con il Nizza precedentemente, non va meglio con il Fenerbahce dove mette insieme 24 presenze e 3 gol.Fa della velocità e del dribbling la sua principale qualità: nella Premier League 2021/2022 è il calciatore con il maggior numero di dribbling riusciti in stagione. Ben 150. Il secondo in classifica, McNeil, si fermava a 90.Se dovesse concludere il suo affare con il Napoli, sarà già a conoscenza del Maradona: nell'estate del 2017 è in campo a Fuorigrotta con il Nizza nei preliminari di Champions League. Finirà 2-0 per il Napoli e sarà la vittoria decisiva poi per la qualificazione degli azzurri.Nel 2013-14 incrocia un calciatore che ha fatto poi la storia in azzurro: nel Saint-Etienne in cui fa l'esordio, infatti, c'è ancora Faouzi Ghoulam, pronto a passare al Napoli proprio a gennaio di quella stagione.Non è solo un calciatore eclettico in campo, fuori il francese sa essere un capo famiglia esemplare. Padre di tre bambini avuti dalla compagna Julia, Saint-Maximin si è fatto notare spesso per iniziative benefiche soprattutto ai tempi del Newcastle.