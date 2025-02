Rrahmani: "La Roma è una grande squadra"

Interviste 30 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



"I giallorossi sono tornati a fare risultati positivi, quindi dobbiamo essere attenti e preparare bene la partita"





Interviste30 Gennaio 2025Corriere dello Sport"I giallorossi sono tornati a fare risultati positivi, quindi dobbiamo essere attenti e preparare bene la partita" Amir Rrahmani è una certezza della retroguardia del Napoli da diverse stagioni (compresa quella dello storico scudetto) e si sta confermando anche quest'anno con l'arrivo di Antonio Conte in panchina. Il difensore è intervenuto a Radio Crc partendo proprio dal nuovo tecnico: "Non solo io, penso che per Conte tutti noi giocatori siamo dei robot, perché facciamo cose simili e tutte le settimane prepariamo le partite insieme. Tutti dobbiamo fare quello che ci chiede il mister: ognuno di noi è un robot". Rispetto alla scorsa stagione la squadra trasmette molta più sicurezza in difesa e il kosovaro spiega il motivo: "La grande forza della solidità difensiva ritrovata è che difendiamo come una squadra, tutti insieme. A cominciare dagli attaccanti, che iniziano la pressione: in questo modo per noi dietro è più facile. Questa è la chiave della nostra squadra. Difendere in avanti e fare una forte pressione aiuta anche noi difensori ad agire meglio. Facendo una forte pressione, le palle che arrivano agli attaccanti contro cui giochiamo non sono pulite. In questo modo per noi è più semplice intervenire su quei palloni".



Rrahmani: "Mi sento un leader del Napoli"

Dopo cinque anni a Napoli, Rrahmani ha capito di essere diventato un leader per i suoi compagni: "Mi sento un leader perché è passato molto tempo. Non è facile rimanere cinque anni nella stessa squadra: devi avere continuità, stabilità e garantire buone prestazioni. Cerchiamo di fare tutto quello che chiede il mister e fare del nostro meglio. All'inizio con Conte abbiamo fatto più lavoro difensivo, ma ora conosciamo bene i movimenti che lui ci chiede. Ora lavoriamo più come gruppo, tutti insieme, per preparare ogni partita". Passando ai punti di forza dei suoi colleghi in difesa: "Buongiorno è forte nell'uno contro uno, legge bene le dinamiche di gioco. Ci troviamo bene a lavorare insieme. Anche Juan Jesus è un grandissimo giocatore. È stato all'Inter ed alla Roma: non è facile giocare in queste squadre per lungo tempo, senza qualità non puoi riuscirci. È un calciatore di livello e si è fatto trovare pronto in questi momenti di necessità".



Rrahmani: "La Roma è una grande squadra"

La testa di Rrahmani e del Napoli va inevitabilmente alla prossima partita di Serie A contro la Roma (domenica alle 20.45): "È una grande squadra, con un allenatore nuovo, con il quale abbiamo giocato già alla prima partita dal suo ritorno in giallorosso. Ora la squadra ha acquisito gli automatismi richiesti dal tecnico e fa quello che lui chiede. Sono tornati a fare risultati positivi, quindi dobbiamo essere attenti e preparare bene la partita". Non solo l'aspetto calcistico, al difensore kosovaro piace ogni cosa della città: "Un luogo speciale di Napoli? Sono tutti posti belli. Penso al lungomare e a tutti i posti da dove si vede il panorama del golfo. È una città splendida, mi trovo bene qui”.



