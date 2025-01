De Laurentiis su Twitter: "Avanti così!"

Interviste25 Gennaio 2025Corriere dello SportIl presidente del club azzurro ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il successo in rimonta sulla Juve "Forza Napoli Sempre! Avanti così!". Così Aurelio De Laurentiis su X al termine di Napoli-Juve 2-1. Il presidente del club azzurro ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il successo in rimonta al Maradona sui bianconeri: ribaltati nella ripresa dai gol di Anguissa e Lukaku, su rigore, dopo il momentaneo vantaggio firmato da Kolo Muani sul finire del primo tempo.



