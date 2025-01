Conte: "Vittoria che da forza, autostima e fiducia"

Interviste 25 Gennaio 2025 Fonte: Mediaset



"Stanno arrivando risultati in un momento in cui ci sono capitate delle cose che potevano ammazzare chiunque"





Interviste25 Gennaio 2025Mediaset"Stanno arrivando risultati in un momento in cui ci sono capitate delle cose che potevano ammazzare chiunque" Dopo la vittoria in rimonta contro la Juve, Antonio Conte è soddisfatto e guarda avanti. "E' stata una grande prestazione contro una grande squadra che era imbattuta e ha un'ottima rosa e che sta intervenendo ancora sul mercato per potenziarla - ha spiegato il tecnico del Napoli a fine partita -. Questa è la dimostrazione che il lavoro paga". "Questa squadra riesce sempre a sopperire alle difficoltà come l'infortunio di Oliveira con la forza del gruppo e con quello che viene fatto quotidianamente in maniera importante - ha aggiunto -. Ho un gruppo di ragazzi che crede ciecamente nel lavoro, in me e in quello che facciamo".



"Il messaggio che lanciamo è che le vittorie con Atalanta e Juve ci danno forza, autostima e fiducia - ha proseguito Conte -. Stanno arrivando risultati in un momento in cui ci sono capitate delle cose che potevano ammazzare chiunque". "Non dobbiamo mai piangerci addosso e non dobbiamo lamentarci - ha aggiunto -. Cosa ci manca? Chi è leader di un gruppo deve pensare a quello che ha e a fare la differenza con quello che ha. E noi stiamo facendo questo".



Poi qualche considerazione sui risultati che sta facendo il Napoli in questa stagione. "Questi numeri fan venire mal di testa pensando a quello che è stato l'anno scorso - ha spiegato il tecnico azzurro -. Abbiamo finito con un distacco siderale rispetto a tante squadre e oggi siamo noi ad aver preso un vantaggio importante nei confronti di queste squadre molto attrezzate. Quando sei all'Inter, al Milan o alla Juve devi vincere. C'è poco da chiacchierare".

"Il megafono? Se non avessi preso parola saremmo ancora a Capodichino, Napoli ti trascina e quel gesto era il minimo che potessi fare - ha continuato -. Dire grazie pare sempre più difficile, invece per me era doveroso".



"Questo è un gruppo di ragazzi che crede nel lavoro tecnico, tattico e fisico - ha concluso -. Questa squadra è cresciuta in maniera esponenziale - ha aggiunto -. In sei mesi ci sono stati progressi evidenti e certo non si vince per grazia divina".

"Gli altri sono sempre più belli, pettinati, più carini e profumati - ha concluso -. Questo è un Napoli che gioca un calcio europeo e continueremo così" - ha spiegato il tecnico del Napoli a fine partita.



Dopo la vittoria in rimonta contro la Juve, Antonio Conte è soddisfatto e guarda avanti. "E' stata una grande prestazione contro una grande squadra che era imbattuta e ha un'ottima rosa e che sta intervenendo ancora sul mercato per potenziarla - ha spiegato il tecnico del Napoli a fine partita -. Questa è la dimostrazione che il lavoro paga". "Questa squadra riesce sempre a sopperire alle difficoltà come l'infortunio di Oliveira con la forza del gruppo e con quello che viene fatto quotidianamente in maniera importante - ha aggiunto -. Ho un gruppo di ragazzi che crede ciecamente nel lavoro, in me e in quello che facciamo"."Il messaggio che lanciamo è che le vittorie con Atalanta e Juve ci danno forza, autostima e fiducia - ha proseguito Conte -. Stanno arrivando risultati in un momento in cui ci sono capitate delle cose che potevano ammazzare chiunque". "Non dobbiamo mai piangerci addosso e non dobbiamo lamentarci - ha aggiunto -. Cosa ci manca? Chi è leader di un gruppo deve pensare a quello che ha e a fare la differenza con quello che ha. E noi stiamo facendo questo".Poi qualche considerazione sui risultati che sta facendo il Napoli in questa stagione. "Questi numeri fan venire mal di testa pensando a quello che è stato l'anno scorso - ha spiegato il tecnico azzurro -. Abbiamo finito con un distacco siderale rispetto a tante squadre e oggi siamo noi ad aver preso un vantaggio importante nei confronti di queste squadre molto attrezzate. Quando sei all'Inter, al Milan o alla Juve devi vincere. C'è poco da chiacchierare"."Il megafono? Se non avessi preso parola saremmo ancora a Capodichino, Napoli ti trascina e quel gesto era il minimo che potessi fare - ha continuato -. Dire grazie pare sempre più difficile, invece per me era doveroso"."Questo è un gruppo di ragazzi che crede nel lavoro tecnico, tattico e fisico - ha concluso -. Questa squadra è cresciuta in maniera esponenziale - ha aggiunto -. In sei mesi ci sono stati progressi evidenti e certo non si vince per grazia divina"."Gli altri sono sempre più belli, pettinati, più carini e profumati - ha concluso -. Questo è un Napoli che gioca un calcio europeo e continueremo così" - ha spiegato il tecnico del Napoli a fine partita.