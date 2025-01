Di Lorenzo: "Stiamo facendo qualcosa di eccezionale"

Interviste 25 Gennaio 2025 Fonte: TMW



"La squadra è migliorata tanto, abbiamo fatto vittorie in rimonta nelle ultime due"





Interviste25 Gennaio 2025TMW"La squadra è migliorata tanto, abbiamo fatto vittorie in rimonta nelle ultime due" Al termine di Napoli-Juventus 2-1, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: "La squadra è migliorata tanto, abbiamo fatto vittorie in rimonta nelle ultime due. Significa che siamo maturi, sono vittorie importanti che ci fanno fare un ulteriore step.



Cosa vi ha detto il mister all'intervallo? "Anche il primo tempo è stato equilibrato, di fronte c'era una squadra forte ed è normale non dominare sempre. Nella ripresa siamo entrati col giusto atteggiamento e siamo riusciti a rimontare".



Quanto ci credete allo scudetto? Che sensazioni ci sono? "La squadra è concentrata ad affrontare partita per partita. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale che non era scontato dopo l'anno scorso. Ora ci godiamo il primo posto sapendo che il campionato è ancora lunghissimo. Affronteremo le gare sempre allo stesso modo e vediamo dove arriveremo".



Che valore dai a questa vittoria? "Le gara contro la Juve hanno un valore diverso qua, ma la squadra è riuscita a isolarsi e restare in partita, questo ci ha permesso di vincere. Siamo contenti di questa vittoria e ora pensiamo subito alla prossima".