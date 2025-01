Anguissa: "Consapevoli di essere forti"

Interviste25 Gennaio 2025TMW"L'autostima è importante, siamo difficili da battere, ma occorre mantenere l'umiltà necessaria" Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato nominato MVP del match contro la Juventus.

Queste le parole a DAZN del centrocampista del Napoli: "Lo sapete quanto sia speciale per i napoletani la sfida contro la Juventus. Volevamo la vittoria, ci siamo riusciti e non c'è nient'altro da aggiungere. Il mister mi chiede una maggiore partecipazione alla fase offensiva e non so perché quest'anno sto riuscendo a segnare con maggiore continuità.



A me interessano, però, i risultati del Napoli a prescindere da chi segna. Perdere 0-1 e poi ribaltarla contro una squadra che non aveva mai perso è un segnale importantissimo. Siamo consapevoli di essere forti, ma non pensiamo già alla gara con l'Inter. L'autostima è importante, siamo difficili da battere, ma occorre mantenere l'umiltà necessaria".



