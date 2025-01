Napoli-Juventus: i voti agli azzurri



Cronaca 25 Gennaio 2025 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Meret 6,5 - Parata notevole su Yildiz, sul gol può poco. Per il resto si gode la prestazione da posizione privilegiata.



Di Lorenzo 6,5 - Cross bassi e passaggi filtranti nelle sortite offensive del primo tempo, anche se non troppe fino al 45'.



Rrahmani 6,5 - Decisivo su Kolo Muani in avvio, fa buona guardia alla sua zona nel primo tempo, l'unica volta della ripresa in cui lo si nota è per una svirgolata senza rischi.



Juan Jesus 6,5 - Il pallone per Yildiz gli sfila davanti, nell'azione dello 0-1 audace nel pressing sulla trequarti ma non va a buon fine: il gol però non è colpa sua.



Spinazzola 7 - Conte gli dà tante indicazioni, lui lascia sul posto McKennie con un bello scatto. Mette la palla sulla testa di Lukaku, rompe il pressing di Koopmeiners al 55' e arriva prepotentemente sul fondo come qualche anno fa.



Anguissa 7,5 - Dopo Bergamo, uno si aspetta che trovi il petrolio a centrocampo. Si inserisce nel corridoio servito da Di Lorenzo, vivacchia offensivamente ed è sfortunato nel tocco che favorisce lo 0-1. Si rifà ovviamente, nel momento in cui si muove tutta la squadra. Quinto gol in campionato, mai come in carriera: drill Frank drill, direbbe Trump. Zambo ha trovato il petrolio.



Lobotka 6,5 - Kolo Muani va a disturbarlo subito, ed è ostico. Si abbassa davvero tanto per giocare la palla. Sul gol sbaglia il colpo di testa, poi entra in campo il vero Stanislav che alza la testa e muove la fronte in direzione porta. (Dall'89' Gilmour SV)



McTominay 6,5 - Più fisico che geometrie, fa da ponte tra le linee ed è forzatamente troppo basso. Poi avanza il suo raggio d'azione, può respirare, distendersi, andare a trovare il rigore del vantaggio.



Politano 7,5 - Voleè pregevole che meritava altro, ma poco altro nel primo tempo se non una punizione. Pimpantissimo nel muoversi sull'1-1, sfiora il 1-2 ma avvia l'azione del rigore. Prestazione impressionante, all'81' capisce di aver dato tutto: contrasta Kolo Muani, esulta, si lascia cadere a terra come il guerriero che vince la battaglia e può riposarsi. (Dall'82' Mazzocchi SV)



Lukaku 7 - Tre gol finora contro la Juventus, ma la posizione media al 25' è praticamente a centrocampo per entrare nel vivo dell'azione. Nella ripresa subito pericoloso, solo Di Gregorio nega il gol ma entra in tutte le altre azioni pericolose: quella del gol, quella del rigore del 2-1 che certifica il 200° gol in carriera di Romelu nei maggiori cinque campionati europei. (Dall'89' Simeone SV)



Neres 6,5 - Prende qualche calcione di troppo non sanzionato, ha poche occasioni per affondare sulla sinistra: nel secondo tempo svaria sul fronte offensivo, già il fatto che si muova anche in orizzontale rende la situazione più imprevedibile. Dato a sorpresa: 5 azioni difensive, solo Lobotka e Anguissa come lui. (Dal 92' Ngonge SV)



Conte 7,5 - Il Napoli non ha mai subito l'avversario finora in campionato, mai andato oltre l'1 xG di differenza. Nemmeno stasera: rischia in avvio, Motta è un pizzico più attendista perchè prova da una parte a rimanere più basso causa pressione, dall'altra alza il pressing e induce gli azzurri ad affrettare l'azione quando Lobotka riesce a girarsi. La Juventus blocca gli ultimi 25 metri, il Napoli può tirare solo da lontanissimo. Da rivedere la pressione sulla trequarti nell'azione dello 0-1, la squadra è comunque ferma offensivamente al 45'. Molto meglio ad inizio ripresa, perchè basta un po' di movimento per arrivare a sfiorare il pari, che arriva perchè la cifra tecnica degli azzurri è superiore, forse non come l'80% di possesso palla tra 45' e 72', sicuramente dal punto di vista fisico è una squadra che va al doppio non solo della Juventus, di quasi tutta la Serie A. “Mister, siamo fortissimi. Siamo troppo forti” gli dice Politano ad un certo punto. L'ha detto lui, eh! La Juventus arriva sulla trequarti solo nell'ultimo quarto d'ora, ma non tira mai. Il suo Napoli diventa la quarta squadra della storia in grado di infliggere ai bianconeri più di cinque sconfitte di fila lontano da casa nella storia del massimo campionato dopo Roma (sei tra il 1937 e il 1941), Inter (otto tra il 1935 e il 1943) e Fiorentina (sei tra il 1960 e il 1964). Non succedeva da 60 anni. E raggiunge quota 17 vittorie nelle prime 22 gare disputate in un singolo massimo campionato solo per la terza volta nella sua storia: nel 2017/18 si finì secondi, nel 2022/23 lo sanno tutti. Detto questo, serve il sostituto di Kvaratskhelia: non prenderlo sarebbe delittuoso.

(claudio russo)