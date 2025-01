Manna: "Faremo possibile per migliorare squadra"

"Garnacho o Adeyemi? Ci piacciono, ma non sono gli unici. Dobbiamo rispettare i nostri parametri di trasferimento e salariali"





Interviste25 Gennaio 2025Area Napoli"Garnacho o Adeyemi? Ci piacciono, ma non sono gli unici. Dobbiamo rispettare i nostri parametri di trasferimento e salariali" Cresce l'attesa per Napoli-Juventus. Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus. "Mercato Napoli, Garnacho o Adeyemi? Sono due nomi che ci piacciono, ma non gli unici".



Il direttore azzurro ha proseguito: "Stiamo valutando un po' di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, che ha voluto essere ceduto. Rispetteremo i nostri parametri, non ci tireremo indietro. Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri di trasferimento e salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vediamo cosa succede nei prossimi giorni".



"Sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra. Siamo orgogliosi e soddisfatti di quello che il mister sta costruendo. Se vogliamo ambire a competere in Italia e in Europa, la squadra va migliorata".



"Lo faremo sicuramente, siamo tranquilli e coordinati. Condividiamo con il mister Conte questo pensiero. I giocatori forti aiutano", ha aggiunto il direttore sportivo del club partenopeo.



