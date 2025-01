Cori razzisti dal settore ospiti al Maradona



Cronaca 25 Gennaio 2025 Fonte: Area Napoli



Due cori indegni e vergognosi: "Napoletani colerosi" e poi ancora: "Vesuvio lavali con il fuoco





Allo stadio Diego Armando Maradona è presente un nutrito gruppo di tifosi della Juventus, i sostenitori bianconeri sono stati stipati nel settore ospiti dell'impianto di Fuorigrotta. Sono entrati nell'impianto di gioco intorno alle 16 per evitare possibili scontri.



Dal settore ospiti prima della gara si sono sollevati due cori indegni e vergognosi: "Napoletani colerosi" e poi ancora: "Vesuvio lavali con il fuoco". I cori sono state in parte coperti dai fischi dei tifosi del Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona vi è il tutto esaurito, si tratta del big match della 22esima giornata del campionato di Serie A. La rivalità tra le due tifoserie è fortissima ed ha radici antichissime.



I tifosi residenti in Piemonte hanno avuto la possibilità di seguire la squadra di Thiago Motta a Napoli. All'inizio si è parlato di una possibile limitazione, la quale però non è mai stata presa in considerazione visto che la partita non è considerata ad alto rischio incidenti. Quindi, è opportuno sottolineare che i tifosi della Juventus presenti al Maradona sono molti, precisamente 2200. La stessa Prefettura di Napoli ha appreso e confermato la decisione dell'Osservatorio di non vietare la trasferta ai sostenitori bianconeri residenti in Piemonte.