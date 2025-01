Napoli-Juventus: le probabili formazioni



Conte sembra orientato a fare un solo cambio rispetto al successo di una settimana fa a Bergamo





Alle 18 il Napoli scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare la Juventus. Antonio Conte e Thiago Motta sono alle prese con le ultime scelte di formazione. Nel Napoli non sarà a disposizione l'infortunato Olivera mentre potrebbe andare in panchina Buongiorno. Nei bianconeri subito convocato l'ultimo acquisto Kolo Muani.



Antonio Conte sembra orientato a fare un solo cambio rispetto al successo di una settimana fa a Bergamo. L'unico dubbio è tra Spinazzola e Mazzocchi sulla sinistra con il primo leggermente favorito. Davanti a Meret confermatissimi Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Tridente offensivo composto da Politano, Neres e Lukaku. A centrocampo spazio a Lobotka, McTominay e Anguissa.



Thiago Motta deve invece risolvere tre ballottaggi. In difesa si giocano una maglia McKennie e Savona con l'americano favorito. Sulla trequarti Nico Gonzalez sembra in vantaggio su Mbangula mentre è testa a testa fra Vlahovic e Kolo Muani come terminale offensivo. Per il resto, la formazione è praticamente fatta con Di Gregorio, Gatti, Kalulu e Cambiaso a completare la linea difensiva a quattro. A centrocampo Locatelli e Thuram poi Yildiz e Koopmeiner ad occupare due dei tre posti sulla trequarti.



NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.



JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.