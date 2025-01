Napoli-Juventus: i precedenti

Cronaca 25 Gennaio 2025 Fonte: DAZN



Le due squadre si sono affrontate 183 volte con gli azzurri che hanno prevalso in 47 occasioni





Cronaca25 Gennaio 2025DAZNLe due squadre si sono affrontate 183 volte con gli azzurri che hanno prevalso in 47 occasioni Sarà la 158esima sfida in Serie A tra Napoli e Juventus , un incontro che porta con sé una lunga storia di emozioni e rivalità. Il bilancio complessivo vede la Juventus in vantaggio con 71 successi, 49 pareggi e 37 vittorie del Napoli. La Juventus ha segnato 227 gol contro il Napoli, subendone 175. In totale, le due squadre si sono affrontate 183 volte, con 85 vittorie per la Juventus, 47 per il Napoli e 51 pareggi.



Nonostante la storia a favore della Juventus, il Napoli ha dimostrato di essere in grado di competere negli ultimi scontri. Le ultime cinque gare contro la Juventus in campionato hanno visto il Napoli emergere con tre vittorie e un pareggio, segnando un ritorno alla competitività contro la squadra bianconera . Questa serie positiva ha invertito la tendenza precedente.



Il Napoli ha pareggiato 27 delle 77 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A, un record che rivela la competitività di questo scontro storico. Solo contro il Torino, il Napoli ha registrato più pareggi interni (31) nella sua storia nel massimo campionato. Tuttavia, nelle ultime dieci sfide tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei in campionato, si è registrato solo un pareggio (1-1 il 2 aprile 2017), con sei vittorie campane e tre piemontesi.