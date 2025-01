Napoli-Juventus: arbitra Chiffi

Cronaca 23 Gennaio 2025 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Berti e Dei Giudici, Zufferli quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani





Cronaca23 Gennaio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Berti e Dei Giudici, Zufferli quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigerà Napoli-Juventus; i suoi assistenti saranno Berti e Dei Giudici, Zufferli quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani.



Direzione di gara numero 106 per Daniele Chiffi in Serie A, la nona in questo campionato.



Sono 11 i precedenti del Napoli con Daniele Chiffi a dirigere la sfida in Serie A (9V, 2N); l'ultima sfida risale al 28 febbraio 2024, con il successo esterno dei partenopei per 6-1 contro il Sassuolo.



Sono 14, invece, i precedenti della Juventus in Serie A sotto la direzione di Daniele Chiffi, con i bianconeri usciti sconfitti solo una volta (11V, 2N) – l'ultimo match con questo arbitro risale al 23 novembre scorso, nello 0-0 sul campo del Milan.



