Garnacho in stallo, si riprova a prendere Adeyemi

22 Gennaio 2025



Mercato22 Gennaio 2025Corriere dello SportIl Napoli è arrivato a 50 milioni più bonus, lo United punta a garantirsi 60 milioni più i bonus Napoli-United, secondo atto. Secondo round per Alejandro Garnacho oggi a Milano: resta una distanza - non eccessiva - che però impedisce all'affare di decollare per il momento. Il Napoli è arrivato a 50 milioni più bonus, più o meno intorno ai 55 milioni, mentre lo United punta a garantirsi 60 milioni più i bonus. E così il ds Manna ha provato a riaprire i contatti con l'entourage di Karim Adeyemi, fino a qualche giorno fa fermo sulla volontà di non lasciare Dortmund. L'esonero di Sahin e la rivoluzione in atto al Borussia potrebbero cambiare la scena. Valore: 45 milioni.