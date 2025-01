HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Scuffet: "La Juve non molla mai"

Interviste22 Gennaio 2025Corriere dello Sport"Sarà una partita difficile contro una squadra che riesce sempre in ogni partita a tirar fuori qualcosa" La prima operazione di mercato del Napoli nella sessione invernale ha portato Simone Scuffet alla corte di Antonio Conte. Il portiere friulano sarà il vice del suo grande amico Meret. Ne ha parlato ai microfoni di Radio CRC.



Napoli, le parole di Scuffet

Queste le sue parole: "Napoli è una tappa nuova in cui mi confronto con ambizioni importanti: c'è da imparare. Ho la possibilità di lavorare in un gruppo forte, di grandi giocatori. Ogni giorno cerco di far tesoro di qualcosa. Meret? Ci unisce una grande amicizia ed in questo c'è anche il saper essere contenti dei traguardi raggiunti dall'altro. Sia ora da compagni di squadra, che prima quando eravamo in squadre diverse, mi faceva contento vedere una sua buona prestazione. Ora che siamo compagni ancora di più, perché una sua parata può garantire un risultato di squadra che poi è utile a tutti. Ho trovato un gruppo molto unito e che, nonostante i buoni risultati, è rimasto umile e con una grande voglia di lavorare e di migliorarsi. Il cammino è ancora lungo e questi sono valori molto importanti. Chi è arrivato ora deve mettersi sulla stessa linea, portando avanti questi valori".



"La Juve non molla mai, partita importantissima"

Scuffet ha parlato poi dei tifosi a Capodichino prima e dopo la vittoria nello scontro diretto contro l'Atalanta:"Ci hanno dato una grande carica. Tutto questo deve lasciarci voglia di fare bene per le persone che ci sono state vicino. Cosa mi porto dentro da Udine? La voglia di migliorarsi sempre e di non mollare mai. Il carattere friulano è quello di un lavoratore e di una persona che sa di poter fare sempre di più. Napoli-Juventus è una partita importantissima, molto sentita e quindi va preparata in ogni dettaglio, come facciamo sempre. Sarà una partita difficile contro una squadra che riesce sempre in ogni partita a tirar fuori qualcosa. Ha fatto tanti pareggi, qualche vittoria in meno rispetto a quando ci si aspettava, però è una squadra che non perde e questo vuol dire che non molla mai".



