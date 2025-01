Niente Napoli per Danilo, va al Flamengo

Mercato 21 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Mercato21 Gennaio 2025Corriere dello Sporta sua famiglia spingeva, alla fine si è convinto anche lui nonostante la corte serrata del Napoli Danilo ha scelto il Flamengo. Dopo una serie di lunghe riflessioni, il difensore che sta definendo la risoluzione di contratto con la Juventus ha scelto di tornare in Brasile. La sua famiglia spingeva, alla fine si è convinto anche lui nonostante la corte serrata del Napoli. Domenica, dopo l'ultimo contatto con il club azzurro, la storia sembrava ormai definita. Poi, oggi, la retromarcia: ha riflettuto, ci ha pensato ancora e alla fine ha chiuso con il Flamengo. Ci aveva provato anche il Santos, con uno sponsor importante: Neymar, pronto al rientro in patria. Lo aveva chiamato, aveva provato a convincerlo, ma alla fine Danilo andrà al Flamengo a parametro zero. Il suo rifiuto, per il momento, blocca anche la cessione di Rafa Marin al Villarreal, già definita in prestito. Tutto da rifare.