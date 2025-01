I tifosi attendono il rientro della squadra a Capodichino

Cronaca18 Gennaio 2025TMWTantissimi tifosi pronti a ringraziare i ragazzi di Conte per la vittoria fondamentale contro l'Atalanta Come prima della partenza, anche per il ritorno il Napoli a Capodichino sarà scortato da migliaia di tifosi. La squadra rientrerà a Napoli in nottata, verso le 2, dopo la vittoria contro l'Atalanta e ad attenderla ci saranno tanti tantissimi tifosi pronti a ringraziare i ragazzi di Conte per la vittoria fondamentale contro l'Atalanta, un successo da tre punti preziosi in chiave scudetto ottenuto dopo una gara straordinaria con vittoria in rimonta. Molti tifosi si stanno organizzando in queste ore per essere presenti a Capodichino per l'accoglienza alla squadra. Appuntamento all'1 a Viale Comandante Umberto Maddalena per il rientro della squadra.