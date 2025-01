Lukaku: "Siamo stati forti contro una squadra forte"

Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN "Il campionato è ancora lungo. E' una partita importante, volevamo dimostrare di essere forti contro una squadra forte. Ora guardiamo avanti e proviamo a fare ancora bene".



Sei al top della condizione.

E' vero che nelle ultime tre partite sto giocando bene, ma non solo io, tutta la squadra ha fatto un grande passo in avanti. Questo significa che stiamo lavorando bene in allenamento, ma siamo ancora a gennaio, mancano ancora quattro mesi e dobbiamo ancora continuare".



Un messaggio al campionato anche senza Kvara.

"Kvara era un giocatore importante per noi, lo sappiamo, ma noi continuiamo così, siamo concentrati su noi stessi. A Kvara auguro il meglio perché è un bravo ragazzo".



