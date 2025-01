Politano: "Ci tenevo a tornare al gol"

Interviste 18 Gennaio 2025 Fonte: TMW



"Si sta creando un grandissimo gruppo, cosa imprescindibile per raggiungere grandi obiettivi"





Interviste18 Gennaio 2025TMW"Si sta creando un grandissimo gruppo, cosa imprescindibile per raggiungere grandi obiettivi" Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è aggiudicato il premio Panini Player of the match per la sua prestazione nella gara in trasferta contro l'Atalanta.



L'esterno offensivo del Napoli, dopo il successo a Bergamo contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi ci tenevo a tornare al gol, era un po' che mi mancava, oltre a sacrificarmi volevo aiutare la squadra con qualche gol. Il mister ci ha chiesto tanto movimento, sul gol ho fatto quel taglio. Sono contento perché credo che abbiamo fatto una delle migliori partite.



Cosa vi siete detti tu e Conte nell'esultanza dopo il tuo gol?

"Prima della partita mi aveva detto che era ora che facessi qualche gol. Ero andato da lui ad abbracciarlo e sono contento che si sta creando un grandissimo gruppo, cosa imprescindibile per raggiungere grandi obiettivi. Sono contento di far parte di questo gruppo così unito".



Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è aggiudicato il premio Panini Player of the match per la sua prestazione nella gara in trasferta contro l'Atalanta.L'esterno offensivo del Napoli, dopo il successo a Bergamo contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi ci tenevo a tornare al gol, era un po' che mi mancava, oltre a sacrificarmi volevo aiutare la squadra con qualche gol. Il mister ci ha chiesto tanto movimento, sul gol ho fatto quel taglio. Sono contento perché credo che abbiamo fatto una delle migliori partite.Cosa vi siete detti tu e Conte nell'esultanza dopo il tuo gol?"Prima della partita mi aveva detto che era ora che facessi qualche gol. Ero andato da lui ad abbracciarlo e sono contento che si sta creando un grandissimo gruppo, cosa imprescindibile per raggiungere grandi obiettivi. Sono contento di far parte di questo gruppo così unito".