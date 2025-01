McTominay: "Conosciamo l'Atalanta molto bene"

Interviste18 Gennaio 2025Mondo Napoli"Un onore aver avuto Kvara come compagno di squadra, gli auguriamo tutti il meglio per il suo futuro" Scott Mc Tominay ha parlato nel pre-gara di Atalanta-Napoli ai microfoni di Dazn, ecco cosa ha detto lo scozzese.



