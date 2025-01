Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 18 Gennaio 2025



Cronaca18 Gennaio 2025SportalPer il Napoli solo Buongiorno non fa parte della lista dei convocati da Antonio Conte Il Gewiss Stadium sarà il teatro dell'ultimo atto di un sabato ad alta quota: pochi minuti dopo la conclusione, in quel di Torino, di Juventus–Milan, lo stadio di Bergamo ospiterà, con calcio d'inizio alle 20.45, un'altra sfida di cartello, quella fra l'Atalanta e il Napoli. Di fatto, la terza in classifica sfida la prima della classe, con l'obiettivo di restarle attaccata e continuare a sognare lo Scudetto.



La squadra di Gian Piero Gasperini, però, arriva da un periodo avaro di soddisfazioni: dopo aver chiuso il 2024 con il pari all'Olimpico contro la Lazio (1-1), l'Atalanta non ha ancora vinto nel nuovo anno solare, predendo la semifinale di Supercoppa contro l'Inter per 2-0 e pareggiando in campionato i due match successivi, contro Udinese e Juventus. Indisponibili lo squalificato Kolasinac, oltre all'infortunato Scamacca. In dubbio Cuadrado e Kossounou.



Per il Napoli solo Buongiorno non fa parte della lista dei convocati da Antonio Conte. I partenopei hanno vinto le ultime cinque partite consecutive, superando nell'ordine Udinese (3-1), Genoa (2-1), Venezia (1-0), Fiorentina (3-0) ed Hellas Verona (2-0), ma hanno anche perso Khvicha Kvaratskhelia, volato in settimana a Parigi per firmare con il PSG.



Probabili formazioni



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Antonio Conte.