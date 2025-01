Atalanta-Napoli: i precedenti

Cronaca18 Gennaio 2025OptaIn totale 48 vittorie azzurre, 31 nerazzurre e 28 pareggi Sono complessivamente 107 i duelli in Serie A fra Atalanta e Napoli, con 48 vittorie azzurre, 31 nerazzurre e 28 pareggi. 53 invece le sfide giocate in casa della Dea, con un bilancio di 22 successi orobici, 13 partenopei e 18 segni X.



L'Atalanta ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 3-0.



Il Napoli ha vinto le ultime tre partite in trasferta a Bergamo, striscia negativa aperta più lunga in casa contro una singola avversaria per i bergamaschi nella competizione.