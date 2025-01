Atalanta-Napoli: arbitra Colombo

18 Gennaio 2025



Cronaca18 Gennaio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Giua quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Di Bello Andrea Colombo della sezione di Como dirigerà Atalanta-Napoli; i suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Giua quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Di Bello.



Direzione di gara numero 40 per Andrea Colombo in Serie A, la nona in questo campionato.



Sono quattro i precedenti dell'Atalanta con Andrea Colombo a dirigere la sfida in Serie A: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, di cui la prima proprio contro il Napoli, al Maradona, l'11 marzo 2023 (0-2).



Sono sei i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Andrea Colombo in Serie A, con tre vittorie e tre sconfitte, di cui una nell'ultima partita disputata con questo direttore di gara, lo scorso 8 dicembre, in casa contro la Lazio (0-1).



