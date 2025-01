UFFICIALE: Zerbin al Venezia

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Alessio Zerbin al Venezia FC con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.



Zerbin ha collezionato 27 presenze con il Napoli, facendo il proprio debutto in Serie A il 15 agosto 2022, in occasione del match di Verona vinto per 2-5. Ha realizzato due reti in maglia azzurra in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina.