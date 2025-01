Tifosi salutano la squadra in partenza per Bergamo

Cronaca 17 Gennaio 2025 Fonte: Il Mattino



In massa nei pressi dell'aeroporto per caricare i ragazzi di Antonio Conte prima del big match con l'Atalanta





Cronaca17 Gennaio 2025Il MattinoIn massa nei pressi dell'aeroporto per caricare i ragazzi di Antonio Conte prima del big match con l'Atalanta In questi minuti il Napoli sta partendo dall'aeroporto di Capodichino alla volta di Bergamo, in vista della partita di domani sera contro l'Atalanta, in programma al Gewiss Stadium alle 20:45.



In vista del match, però, è stata vietata la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Nonostante questo, il settore ospiti verrà riempito da supporters partenopei che arriveranno da tutta Italia. I tifosi napoletani, però, volevano far sentire il proprio affetto alla squadra nel giorno della vigilia del primo vero match-scudetto della stagione.







Proprio per questo, gli ultras del Napoli si sono dati appuntamento all'esterno dell'aeroporto, dal lato di viale Umberto Maddalena, per caricare i ragazzi di Antonio Conte prima della partita. «Atalanta-Napoli. Popolo biancoazzurro, noi vogliamo questa vittoria! Vi aspettiamo in massa venerdì 17 ore 14. Salutiamo la capolista», si legge nel comunicato congiunto di Curva A e Curva B.



In questi minuti il Napoli sta partendo dall'aeroporto di Capodichino alla volta di Bergamo, in vista della partita di domani sera contro l'Atalanta, in programma al Gewiss Stadium alle 20:45.In vista del match, però, è stata vietata la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Nonostante questo, il settore ospiti verrà riempito da supporters partenopei che arriveranno da tutta Italia. I tifosi napoletani, però, volevano far sentire il proprio affetto alla squadra nel giorno della vigilia del primo vero match-scudetto della stagione.Proprio per questo, gli ultras del Napoli si sono dati appuntamento all'esterno dell'aeroporto, dal lato di viale Umberto Maddalena, per caricare i ragazzi di Antonio Conte prima della partita. «Atalanta-Napoli. Popolo biancoazzurro, noi vogliamo questa vittoria! Vi aspettiamo in massa venerdì 17 ore 14. Salutiamo la capolista», si legge nel comunicato congiunto di Curva A e Curva B.