UFFICIALE: Kvaratskhelia al PSG

Mercato 17 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Indosserà la maglia numero 7 e diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club francese





Mercato17 Gennaio 2025Corriere dello SportIndosserà la maglia numero 7 e diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club francese Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore del Psg. Adesso è ufficiale: contratto fino al 30 giugno 2029. C'è il comunicato del club francese dopo l'accordo raggiunto con il Napoli. "È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose positive sul Paris Saint-Germain, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l'ora di indossare i miei nuovi colori”, le prime parole di Kvara da giocatore del Paris.



"Kvaratskhelia indosserà la maglia numero 7"

Nella nota il Paris ha presentato Kvara ai suoi tifosi: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club. Nato a Tbilisi, Georgia, il 12 febbraio 2001, Khvicha Kvaratskhelia aveva 11 anni quando è passato al club locale della Dinamo Tbilisi nel 2012. Il giovane esterno sinistro ha fatto carriera prima di esordire nella Erovnuli Liga (campionato georgiano) nel Settembre 2017, in una partita contro il Kolkheti 1913 Poti, dove si è distinto fornendo un assist".



"Khvicha Kvaratskhelia è passato all'FC Roustavi a parametro zero il 20 marzo 2018, prima di andare in prestito al Lokomotiv Mosca per mezza stagione nel 2019. Ha firmato per il Rubin Kazan nell'estate del 2019, dove è emerso come uno dei talenti più promettenti del campionato russo, segnando 9 gol e fornendo 18 assist in 73 presenze".



"L'anno successivo il georgiano ha continuato a stupire con la Dinamo Batumi, segnando 8 gol e fornendo 2 assist in 11 presenze. L'ascesa fulminea di Khvicha Kvaratskhelia è continuata quando è passato all'SSC Napoli nel luglio 2022. Nel primo mese di competizione, le sue ottime prestazioni gli sono valse il premio di Giocatore del mese di Serie A per agosto 2022, grazie in particolare al suo primo gol e assist contro l'Hellas Verona , seguita dalla doppietta contro l'AC Monza. Sul palcoscenico europeo il georgiano si è rivelato decisivo anche con un assist nella sua prima partita di Champions League contro il Liverpool”.



Napoli, video emozionale su X: "Grazie, Khvicha"

"30 gol, 24 assist e innumerevoli momenti incredibili hanno fatto la storia di questo club. Grazie, Khvicha. È stato un viaggio incredibile!" il messaggio d'addio del Napoli che, attraverso il suo profilo X, ha postato un video emozionale che ripercorre tutte le tappe dell'attaccante georgiano in maglia azzurra.



Kvara al Psg, il comunicato del Napoli

Anche il Napoli ha, ovviamente, annunciato la cessione di Kvara: "La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain Football Club. In maglia azzurra dal primo luglio 2022, Kvara ha collezionato 107 presenze complessive realizzando 30 gol e 24 assist. Il 15 agosto il suo esordio con il Napoli, segnando la prima rete in occasione della vittoria per 2-5 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Trascorre soltanto una settimana e Kvara si mette ancora in mostra nella sua prima gara al Maradona, siglando una straordinaria doppietta nel 4-0 contro il Monza".



"Il 7 settembre 2022 il suo debutto in Champions League, nel successo per 4-1 contro il Liverpool allo stadio Maradona, lì dove è autore di un'altra prestazione superlativa. Il 4 ottobre il primo gol in Champions all'Amsterdam Arena, rendendosi protagonista nella vittoria per 1-6 contro l'Ajax. In Serie A, dal giorno del suo esordio, Kvaratskhelia è stato il primo per dribbling riusciti (196) e tocchi in area avversaria (491), secondo per occasioni create (145) e tiri totali (263) e terzo per tiri in porta (94). Il 4 maggio 2023 si laurea campione d'Italia con la maglia del Napoli, aggiudicandosi successivamente il titolo di MVP del campionato. Grazie, Kvara!"



