L'addio di Kvara ai tifosi del Napoli

Mercato 16 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



"So che il vostro cuore è spezzato adesso, ma un giorno vi racconterò tutto. Vi auguro ogni successo" (VIDEO)





Mercato16 Gennaio 2025Corriere dello Sport"So che il vostro cuore è spezzato adesso, ma un giorno vi racconterò tutto. Vi auguro ogni successo" (VIDEO) Prima di partire alla volta di Parigi, Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di pubblicare un video sui social, dedicando un pensiero a tutti i tifosi del Napoli, al termine della sua esperienza all'ombra del Vesuvio. Lo aspetta il Psg di Luis Enrique.



Kvaratskhelia saluta Napoli: "Abbiamo condiviso momenti bellissimI"

"Grazie Napoli, è davvero difficile per me, ma è il momento di dirvi arrivederci. Ho vissuto un periodo bellissimo qui. Abbiamo condiviso insieme momenti bellissimi ed esperienze emozionanti", ha detto Kvaratskhelia nel video social, con Napoli sullo sfondo. "Napoli è stata la mia casa", ha poi aggiunto il classe 2001, ormai promesso sposo del Paris Saint-Germain. "È stato davvero emozionante, ricordo ancora il mio primo gol e sensazioni che non dimenticherò mai. I miei primi passi in questo stadio, gli applausi, non lo dimenticherò mai. Napoli è una citta che vive di calcio - ha proseguito - e io sono felice di essere stato parte di questa storia. Ho imparato molto qui, dentro e fuori dal campo. Sono cresciuto come uomo e come calciatore, sono orgoglioso di quello che ha fatto con questo club, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi anni nel club". E poi, un ultimo messaggio ai tifosi azzurri: "Spero di incontrarvi di nuovo un giorno. So che il vostro cuore è spezzato adesso, ma un giorno vi racconterò tutto. Vi auguro ogni successo".



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)





Prima di partire alla volta di Parigi, Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di pubblicare un video sui social, dedicando un pensiero a tutti i tifosi del Napoli, al termine della sua esperienza all'ombra del Vesuvio. Lo aspetta il Psg di Luis Enrique.Kvaratskhelia saluta Napoli: "Abbiamo condiviso momenti bellissimI""Grazie Napoli, è davvero difficile per me, ma è il momento di dirvi arrivederci. Ho vissuto un periodo bellissimo qui. Abbiamo condiviso insieme momenti bellissimi ed esperienze emozionanti", ha detto Kvaratskhelia nel video social, con Napoli sullo sfondo. "Napoli è stata la mia casa", ha poi aggiunto il classe 2001, ormai promesso sposo del Paris Saint-Germain. "È stato davvero emozionante, ricordo ancora il mio primo gol e sensazioni che non dimenticherò mai. I miei primi passi in questo stadio, gli applausi, non lo dimenticherò mai. Napoli è una citta che vive di calcio - ha proseguito - e io sono felice di essere stato parte di questa storia. Ho imparato molto qui, dentro e fuori dal campo. Sono cresciuto come uomo e come calciatore, sono orgoglioso di quello che ha fatto con questo club, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi anni nel club". E poi, un ultimo messaggio ai tifosi azzurri: "Spero di incontrarvi di nuovo un giorno. So che il vostro cuore è spezzato adesso, ma un giorno vi racconterò tutto. Vi auguro ogni successo".