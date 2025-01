Rafa Marin verso il Villareal



Una volta archiviata la storia Danilo, Rafa Marin sarà a sua volta libero di partire per la Spagna, dove lo aspetta il Villarreal: operazione in prestito oneroso da 1,5 milioni già definita e sigillata, Rafa è pronto a partire e aspetta soltanto l'okay della società. Conte, ovviamente, legittimamente, non deroga: non può rischiare altri buchi in rosa senza sostituti. A maggior ragione dopo la partenza di Kvara.