Mercato14 Gennaio 2025Il MattinoRien ne va plus: 75 milioni più altri 5 di bonus vari. In pratica, 80 milioni. Impossibile dire di no al PSG Sei ore di faccia a faccia tra Giovanni Manna e Luis Campos, i direttori sportivi di Napoli e Psg, in un hotel della Costa Azzurra. E ora la fumata bianca è vicinissima. Adieu Kvara, mancano solo pochi dettagli, forse l'ultimo rilancio dei francesi. Forse, non ce n'è bisogno.

Rien ne va plus. Perché al termine del lungo vertice è arrivata la proposta finale che sta ingolosendo De Laurentiis: 75 milioni più altri 5 di bonus vari. In pratica, 80 milioni. Impossibile dire di no. E infatti, il Napoli si è preso una piccolissima pausa di riflessione ma è pronto ad accettare il rilancio del Qatar Investment Authority, il fondo sovrano di Doha.

Sì, ci siamo. Khvicha Kvaratskhelia sta per volare a Parigi. A questo punto, davvero difficile che la trattativa possa saltare, dopo il summit di ieri. Ma tutti sono ancora lì, pronti a tornare a incontrarsi per definire gli ultimi dettagli. Il Psg non torna più indietro, ma anche il Napoli.

Ormai la decisione è presa, dopo gli incontri preliminari nei giorni scorsi, in cui Mamuka Jugeli aveva anticipato le volontà dei dirigenti del Psg di portare nella Ville Lumiere l'enfant prodige del calcio di Tblisi. Il presidente del Napoli, il suo passo lo ha fatto rinunciando al prezzo iniziale di 90 milioni di euro. Come il Psg che è rimasto fermo, per un paio di giorni, a 60 milioni. Ma l'incontro in terra di Francia ha rotto ogni indugio: tutto è fatto.



